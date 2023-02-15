29-летний житель Ялуторовска погиб на Украине

Житель Ялуторовска погиб на Украине

В Ялуторовске прошли похороны погибшего на Украине в ходе специальной военной операции 29-летнего Анатолия Артюшкина. Об этом в своем тг-канале сообщил глава города Вячеслав Смелик.

Сюжет Тюмень