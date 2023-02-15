nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

29-летний житель Ялуторовска погиб на Украине

15 февраля 2023, 04:35
Фото: Вячеслав Смелик

Житель Ялуторовска погиб на Украине

В Ялуторовске прошли похороны погибшего на Украине в ходе специальной военной операции 29-летнего Анатолия Артюшкина. Об этом в своем тг-канале сообщил глава города Вячеслав Смелик.
Сюжет
Тюмень

Смертельное ранение военный получил 29 января 2023 года. Анатолий принимал участие в СВО в звании рядового, стрелка мотострелкового взвода.

«Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным Военной присяге. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сообщил Вячеслав Смелик.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе состоялись похороны добровольца Данила Семенкова, погибшего в зоне специальной военной операции на Донбассе при выполнении боевого задания.

В зоне СВО на Украине погиб доброволец из Тюменской области
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Похороны#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь
Сегодня, 07:05
Пьяный тюменец устроил автопобоище ночью. Фото
Сегодня, 06:28
В Тюмени взлетели цены на овощи, фрукты и морепродукты
Сегодня, 05:50
Миллионы задолжал сотрудникам руководитель тюменского предприятия
Сегодня, 05:24
Тюменского врача признали невиновным в инвалидности ребенка
Сегодня, 05:08
Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
Сегодня, 04:13