29-летний житель Ялуторовска погиб на Украине

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Смертельное ранение военный получил 29 января 2023 года. Анатолий принимал участие в СВО в звании рядового, стрелка мотострелкового взвода.
«Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным Военной присяге. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сообщил Вячеслав Смелик.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе состоялись похороны добровольца Данила Семенкова, погибшего в зоне специальной военной операции на Донбассе при выполнении боевого задания.