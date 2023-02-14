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Posted 14 февраля 2023, 09:52

Published 14 февраля 2023, 09:52

Modified 14 февраля 2023, 09:54

Updated 14 февраля 2023, 09:54

Жителям Тюменской области станет доступна экосистемная подписка для детей

14 февраля 2023, 09:52
МТС объявляет о запуске экосистемной подписки МТС Junior, которая включает в себя сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы, МТС Music и онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другие полезные сервисы. Подписка также доступна для клиентов других сотовых операторов.

С новой подпиской Junior от МТС родители смогут узнать местоположение ребёнка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Абонентам МТС в подписке доступен расширенный набор сервисов: защита ребёнка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.

«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. Это еще один шаг в развитии экосистемы МТС, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям — с пользой проводить время в интернете», — отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Реклама. МТС LjN8K58Md В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе». 

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