Жителям Тюменской области станет доступна экосистемная подписка для детей

С новой подпиской Junior от МТС родители смогут узнать местоположение ребёнка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.