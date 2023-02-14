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Published Сегодня, 21:13

Modified Сегодня, 21:16

Updated Сегодня, 21:16

«Ждут, когда все растает»: тюменская пенсионерка сломала руку, провожая внука в школу

13 февраля 2023, 21:13
Фото: ЧС Тюмень

Пожилая тюменка пожаловалась, что с трудом провожает внука с ОВЗ в школу из-за снега

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от пенсионерки. Пожилая горожанка рассказала, что в районе МБОУ ОШ № 2 не убирают снег. По этой причине даже взрослым сложно сопровождать детей-инвалидов до образовательного учреждения.
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Дети
«Спросили у работников, а они отвечают, что у них дворника нет. Я писала 3 февраля жалобу в департамент, 6 февраля в приёмную губернатора, ответы дали, что рассмотрят ее в течение 30 дней. В итоге никто ничего не почистил, дети плохо ходят, я сама там упала и повредила руку», — рассказала тюменка.

Тюменские власти ответили горожанке, что территория школы была очищена от снега.

« В образовательных учреждениях уборка территории осуществляется клининговыми компаниями либо дворником, при необходимости привлекаются сторонние организации. Против наледи используются противогололедные материалы. В настоящее время тротуары на территории школы вычищены. Директору учреждения указано на необходимость усилить контроль за содержанием территории», — написали в горадминистрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что здание школы № 2 по улице Красных Зорь снесут. Данному строению уже более 80 лет. Его демонтаж должны начать в мае текущего года.

 

Старое 80-летнее здание школы №2 снесут в центре Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Школа#Инвалиды#Дети#ОВЗ#Люди с ОВЗ#Учащиеся#Жалобы#Тюменцы
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