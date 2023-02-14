«Ждут, когда все растает»: тюменская пенсионерка сломала руку, провожая внука в школу

Пожилая тюменка пожаловалась, что с трудом провожает внука с ОВЗ в школу из-за снега

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от пенсионерки. Пожилая горожанка рассказала, что в районе МБОУ ОШ № 2 не убирают снег. По этой причине даже взрослым сложно сопровождать детей-инвалидов до образовательного учреждения.

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