«Ждут, когда все растает»: тюменская пенсионерка сломала руку, провожая внука в школу

Posted Сегодня, 21:13
Published Сегодня, 21:13
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
«Спросили у работников, а они отвечают, что у них дворника нет. Я писала 3 февраля жалобу в департамент, 6 февраля в приёмную губернатора, ответы дали, что рассмотрят ее в течение 30 дней. В итоге никто ничего не почистил, дети плохо ходят, я сама там упала и повредила руку», — рассказала тюменка.
Тюменские власти ответили горожанке, что территория школы была очищена от снега.
« В образовательных учреждениях уборка территории осуществляется клининговыми компаниями либо дворником, при необходимости привлекаются сторонние организации. Против наледи используются противогололедные материалы. В настоящее время тротуары на территории школы вычищены. Директору учреждения указано на необходимость усилить контроль за содержанием территории», — написали в горадминистрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что здание школы № 2 по улице Красных Зорь снесут. Данному строению уже более 80 лет. Его демонтаж должны начать в мае текущего года.