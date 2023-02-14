Выдачу загранпаспортов нового образца в Тюмени возобновят в апреле

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
«Выдача паспортов нового образца приостановлена до апреля по техническим причинам. Сейчас мы советуем тюменцам оформлять паспорта старого образца сроком действия на пять лет», — сообщили «Нашему Городу» в отделении по оформлению заграничных паспортов отдела по работе с гражданами РФ ОМВД России по Тюменской области.
Там же добавили, что в случае необходимости срочного выезда за границу тюменцы, подававшие заявления и оплатившие госпошлину за загранпаспорта с биометрией, могут направить заявление на выдачу загранпаспорта старого поколения. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги.
С 1 января 2023 года стоимость оформления загранпаспорта нового образца для взрослых составляет 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет -2,5 тысячи рублей. Госпошлина за заграничные паспорта старого образца для взрослых и детей — 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что тюмненцы сообщали в начале февраля о том, что им массово отказывают в приеме заявлений на оформление заграничного паспорта нового поколения.