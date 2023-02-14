Выдачу загранпаспортов нового образца в Тюмени возобновят в апреле

Там же добавили, что в случае необходимости срочного выезда за границу тюменцы, подававшие заявления и оплатившие госпошлину за загранпаспорта с биометрией, могут направить заявление на выдачу загранпаспорта старого поколения. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги.