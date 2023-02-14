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Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Врач-психиатр рассказал тюменцам про их страхи

14 февраля 2023, 20:51
Фото: 1MI

Тюменский психиатр рассказал, что может привести к паническим атакам

Врач-психиатр ОКПБ Михаил Петров рассказал про опасность лиссофобии, об этом сообщили в telegram-канале областного Здравоохранения.
Сюжет
Тюмень

Лиссофобия представляет собой страх перед психическим расстройством. Лиссофоб боится не самого заболевания, а потерять контроль над собой и стать сумасшедшим: таким, каким он представляет себя в своем воображении.

По словам специалиста, это симптом тревожного расстройства личности. Сначала человек может собирать информацию о предполагаемом заболевании и в конечном итоге зациклиться на нем. Постоянное напряжение и тревога оказывают негативное влияние на психику. У человека могут начаться панические атаки, появиться психосоматические заболевания.

Также специалист рассказал, что лиссофобия развивается у людей, близкие которых страдали психическими расстройствами, а также у личностей с развитым воображением и высоким уровнем тревожности.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский психиатр отнесла нарушение сна к признакам депрессии.

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#Елена Чебоксарова#Психиатрия#Психиатры#Пациенты#Панические атаки#Больные#Тюмень
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