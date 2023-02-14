Врач-психиатр рассказал тюменцам про их страхи

По словам специалиста, это симптом тревожного расстройства личности. Сначала человек может собирать информацию о предполагаемом заболевании и в конечном итоге зациклиться на нем. Постоянное напряжение и тревога оказывают негативное влияние на психику. У человека могут начаться панические атаки, появиться психосоматические заболевания.