Врач-психиатр рассказал тюменцам про их страхи

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Лиссофобия представляет собой страх перед психическим расстройством. Лиссофоб боится не самого заболевания, а потерять контроль над собой и стать сумасшедшим: таким, каким он представляет себя в своем воображении.
По словам специалиста, это симптом тревожного расстройства личности. Сначала человек может собирать информацию о предполагаемом заболевании и в конечном итоге зациклиться на нем. Постоянное напряжение и тревога оказывают негативное влияние на психику. У человека могут начаться панические атаки, появиться психосоматические заболевания.
Также специалист рассказал, что лиссофобия развивается у людей, близкие которых страдали психическими расстройствами, а также у личностей с развитым воображением и высоким уровнем тревожности.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский психиатр отнесла нарушение сна к признакам депрессии.