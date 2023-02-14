В Тюменской области ночью случился смертельный пожар

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:36
На момент прибытия спасателей кровля дома почти полностью сгорела. Пожарные быстро локализовали огонь, благодаря чему он не затронул соседние постройки.
В 00 часов 07 минут пожар, который, по предварительным данным, охватил 32 квадратных метра площади дома, был ликвидирован. В результате происшествия пострадали люди: один человек погиб, другой получил травмы.
На месте работали три единицы техники и десять пожарных.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в результате пожара на улице Николая Чаплина погибла женщина.