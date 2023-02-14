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Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В Тюменской области ночью случился смертельный пожар

14 февраля 2023, 03:12
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области в результате пожара погиб человек

Вчера ночью, 13 февраля 2023 года, в МЧС Тюменской области поступил вызов. В Нижнетавдинском районе (село Иска) загорелся дом. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

На момент прибытия спасателей кровля дома почти полностью сгорела. Пожарные быстро локализовали огонь, благодаря чему он не затронул соседние постройки.

В 00 часов 07 минут пожар, который, по предварительным данным, охватил 32 квадратных метра площади дома, был ликвидирован. В результате происшествия пострадали люди: один человек погиб, другой получил травмы.

На месте работали три единицы техники и десять пожарных.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее «Наш город» писал, что вчера в результате пожара на улице Николая Чаплина погибла женщина.

Фото: МЧС Тюменской области
Один человек погиб: В Тюмени сгорел дом
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#Елена Чебоксарова#Происшествия#Пожар#Тюменская область#Жертвы#Жертвы пожара
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