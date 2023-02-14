В Тюменской области мужчина застрелил 10-летнего сына

В Тюменской области вынесли приговор охотнику, застрелившему своего 10-летнего сына

К одному году исправительных работ приговорили жителя Тюменской области за смерть своего сына. Трагедия произошла в конце ноября 2022 года в Сладковском районе во время охоты на косулю.

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