В Тюменской области мужчина застрелил 10-летнего сына

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 06:07
40-летний мужчина принял ребенка за животное и совершил два выстрела. От полученных травм мальчик погиб.
В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Гражданин по месту постоянного жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим.
Суд назначил Евгению Д. наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени фермера, которому предъявлено обвинение в убийстве сотрудника ФСБ во время охоты, оставили под стражей до 4 марта 2023 года. ЧП произошло в Нижнетавдинском районе.