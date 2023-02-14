nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Тюменской области мужчина застрелил 10-летнего сына

14 февраля 2023, 05:23
Фото: 1MI

В Тюменской области вынесли приговор охотнику, застрелившему своего 10-летнего сына

К одному году исправительных работ приговорили жителя Тюменской области за смерть своего сына. Трагедия произошла в конце ноября 2022 года в Сладковском районе во время охоты на косулю.
Сюжет
Тюмень

40-летний мужчина принял ребенка за животное и совершил два выстрела. От полученных травм мальчик погиб.

В судебном заседании подсудимый  вину признал, раскаялся в содеянном. Гражданин по месту постоянного жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим.

Суд назначил Евгению Д. наказание  в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени фермера, которому предъявлено обвинение в убийстве сотрудника ФСБ во время охоты, оставили под стражей до 4 марта 2023 года. ЧП произошло в Нижнетавдинском районе.

Тюменского фермера, обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ, оставили в СИЗО до марта
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Охота#Тюмень#Наказание#Суд#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир
Сегодня, 04:52
Тюменцы проводят одни из самых дорогих свадеб в России
Сегодня, 04:13
В Тюменской области ночью случился смертельный пожар
Сегодня, 03:12
В тюменских колониях в 2022 году зарегистрировали брак более 180 заключенных
Сегодня, 05:37
Пятизвездочный отель и 5 млн рублей за концерт: Инстасамка озвучила новые требования
Вчера, 20:00