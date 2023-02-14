Производство крупной партии наркотиков довело тюменцев до суда

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Обвиняемые — 61-летний житель ХМАО и 51-летний москвич. По данным следствия, они вступили в сговор с неустановленными личностями в интернете и договорились с ними об изготовлении наркотиков в целях последующего незаконного сбыта продукта. Для этого правонарушители арендовали дом в Ишиме. Соучастники предоставили им все необходимые ингредиенты и оборудование для запрещённой деятельности.
На мужчин заведено уголовное дело. В настоящее время они находятся в СИЗО.
Ранее «Наш город» писал, что реклама с наркотиками появилась на жилых домах рядом с учебными заведениями.