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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Производство крупной партии наркотиков довело тюменцев до суда

14 февраля 2023, 03:28
Фото: Прокуратура Тюменской области

В Тюменской области двое мужчин предстанут перед судом за производство наркотиков

В период с 24 января по 25 февраля 2022 года двое мужчин занимались изготовлением синтетических наркотиков. 27 февраля их деятельность пресекли сотрудники полиции, сообщают в областной прокуратуре. Заведенное на них дело направили в Тюменский областной суд.

Обвиняемые — 61-летний житель ХМАО и 51-летний москвич. По данным следствия, они вступили в сговор с неустановленными личностями в интернете и договорились с ними об изготовлении наркотиков в целях последующего незаконного сбыта продукта. Для этого правонарушители арендовали дом в Ишиме. Соучастники предоставили им все необходимые ингредиенты и оборудование для запрещённой деятельности.

На мужчин заведено уголовное дело. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Ранее «Наш город» писал, что реклама с наркотиками появилась на жилых домах рядом с учебными заведениями.

«Квартальные бездействуют»: в Тюмени рекламируют наркотики у городских школ
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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Суд#Производство наркотиков#Тюмень#Наказание#Нарушение#Общество#Тюменцы
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