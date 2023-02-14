Двум тюменцам вынесли приговор за смерть человека от алкоголя

Двух тюменцев осудили за смерть человека от алкоголя

Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте контрафактного алкоголя. От его употребления погиб человек. Всё произошло в январе 2022 года, продукция содержала в себе метиловый спирт.

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