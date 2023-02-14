Двум тюменцам вынесли приговор за смерть человека от алкоголя

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Обвиняемые получили 2,5 года колонии.
«В суде установлено, что житель г. Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть женщины», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени поставщика алкоголя. Из-за его действий погибли 5 человек.