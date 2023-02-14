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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Двум тюменцам вынесли приговор за смерть человека от алкоголя

14 февраля 2023, 14:17
Фото: 1MI

Двух тюменцев осудили за смерть человека от алкоголя

Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте контрафактного алкоголя. От его употребления погиб человек. Всё произошло в январе 2022 года, продукция содержала в себе метиловый спирт.
Сюжет
Суд

Обвиняемые получили 2,5 года колонии.

«В суде установлено, что житель г. Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть женщины», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени поставщика алкоголя. Из-за его действий погибли 5 человек.

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#Приговор#Суд#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дела судебные#Прокуратура#Жалобы#Александр Мязин
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