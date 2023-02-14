ВАЗ загорелся на дороге в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Инцидент произошел на улице Малая Боровская. На вызов прибыли сразу 9 сотрудников МЧС, они быстро сбили пламя. Далее спасатели почти 2 минуты вскрывали капот автомобиля и полностью ликвидировали возгорание.
Причины инцидента уточняются. Скорее всего, пожар произошел из-за замыкания в электропроводке.
Ранее «Наш город» сообщал, что легковой автомобиль Chevrolet сгорел 11 января вечером в Тюмени на улице Пермякова, рядом с ТЦ «Дарина».