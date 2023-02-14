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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

ВАЗ загорелся на дороге в Тюмени. Видео

14 февраля 2023, 11:14
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Спасатели МЧС за 6 минут потушили автомобиль ВАЗ

В областной столице 14 февраля в 15:00 произошло возгорание автомобиля ВАЗ 21099. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», машину потушили за 6 минут. Серьёзного ущерба удалось избежать.

Инцидент произошел на улице Малая Боровская. На вызов прибыли сразу 9 сотрудников МЧС, они быстро сбили пламя. Далее спасатели почти 2 минуты вскрывали капот автомобиля и полностью ликвидировали возгорание.

Причины инцидента уточняются. Скорее всего, пожар произошел из-за замыкания в электропроводке.

Ранее «Наш город» сообщал, что легковой автомобиль Chevrolet сгорел 11 января вечером в Тюмени на улице Пермякова, рядом с ТЦ «Дарина».

В Тюмени сгорел легковой автомобиль
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Экономика#Водители#Пожары
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