В Тюмени скончался заслуженный архитектор РФ

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В 2004 году Устенко вышел на пенсию и переехал в Тюмень.
«На 75 году жизни (11.02.2023г.) остановилось сердце Владимира Александровича Устенко – прекрасного мужа, отца, дедушки, замечательного человека, коллеги и наставника по работе», - сообщили представители департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
Отмечается, что в должности главного архитектора ЯНАО он проработал 21 год.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за гибель рабочего осудят машиниста башенного крана компании «Мостострой-11».