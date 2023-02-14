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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Тюмени скончался заслуженный архитектор РФ

14 февраля 2023, 11:32
Фото: Скрин ВК

В Тюмени на 76-м году жизни умер заслуженный архитектор РФ

Сегодня, 14 февраля, департамент строительства и жилищной политики ЯНАО сообщил о смерти Владимира Александровича Устенко. Он более 30 лет проработал в органах архитектуры и градостроительства, сообщается на сайте ведомства.

В 2004 году Устенко вышел на пенсию и переехал в Тюмень. 

«На 75 году жизни (11.02.2023г.) остановилось сердце Владимира Александровича Устенко – прекрасного  мужа, отца, дедушки, замечательного человека, коллеги и наставника по работе», - сообщили представители департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Отмечается, что в должности главного архитектора ЯНАО он проработал 21 год.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за гибель рабочего осудят машиниста башенного крана компании «Мостострой-11».

Еще один сотрудник «Мостострой-11» погиб на производстве
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