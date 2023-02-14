В Тюмени скончался заслуженный архитектор РФ

В Тюмени на 76-м году жизни умер заслуженный архитектор РФ

Сегодня, 14 февраля, департамент строительства и жилищной политики ЯНАО сообщил о смерти Владимира Александровича Устенко. Он более 30 лет проработал в органах архитектуры и градостроительства, сообщается на сайте ведомства.