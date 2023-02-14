В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
По данным специалистов, «однушки» в январе подорожали в 39 городах России из 70, подешевели в 22, в 9 ставки остались неизменными. Наибольший рост зафиксирован в Магнитогорске, Орле, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке — от 3,4 до 6,1%. Наибольшее падение цен зарегистрировано в Перми, Томске, Грозном, Владимире — от 1,4 до 4,2%.
В среднем однокомнатные квартиры за январь поднялись в цене на 0,6%, до 17 594 руб./мес. Предложение в этом сегменте чуть-чуть сократилось, на 0,4% за месяц.
Что касается аренды однокомнатных и трехкомнатных квартир, то за первый месяц 2023 года в Тюмени стоимость снизилась на 0,4 и 0,1% — до 26 тысяч 49 рублей и 32 тысяч 404 рублей соответственно.
В целом по стране показатель прироста по аренде двухкомнатных квартир не изменился и составил 22 897 рублей в месяц. Трехкомнатные квартиры подешевели на 0,3%, до 29 тысяч 413 рублей. Число предложений на рынке выросло на 4,2%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце 2022 года на 33% по сравнению с третьим кварталом упал спрос на съемное жилье. В то же время, увеличился интерес к посуточному съему жилья — в среднем более чем в два раза.