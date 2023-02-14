В районе Лесобазы начато строительство важного объекта системы теплоснабжения Тюмени

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Стоимость проекта составит более 211 миллионов рублей. Новая ПНС будет обслуживать район Лесобазы, в котором ранее подобных сооружений не было.
«Строительство нового объекта теплоснабжения обусловлено динамичным развитием Тюмени и необходимостью обеспечения тепловой нагрузки для жилищной, комплексной и производственной застройки. ПНС будет работать на обратном трубопроводе для снижения давления в обратном трубопроводе и улучшения гидравлического режима», — сообщил заместитель технического директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.
Выполнить строительство тепловых сетей и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе предстоит подрядной организации. На сегодняшний день выполнена отсыпка и заливка фундамента объекта. Параллельно с заливкой фундамента на заводе-изготовителе производится сборка блок-блоков ПНС. После набирания прочности фундаментом на объекте будут собираться блок-боксы с дальнейшей установкой технологического оборудования.
Напомним, в 2020 году УСТЭК в рамках Инвестиционной программы выполнила полную реконструкцию одного из масштабных объектов теплоснабжения Тюмени — подкачивающей насосной станции №5 (ПНС-5), расположенной по ул. Широтная.
В 2023 году в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы УСТЭК помимо строительства подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, запланирована реконструкция 3 муниципальных котельных, реконструкция и строительство 17 линейных объектов общей протяжённостью 3,9 км.