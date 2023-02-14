В районе Лесобазы начато строительство важного объекта системы теплоснабжения Тюмени

Выполнить строительство тепловых сетей и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе предстоит подрядной организации. На сегодняшний день выполнена отсыпка и заливка фундамента объекта. Параллельно с заливкой фундамента на заводе-изготовителе производится сборка блок-блоков ПНС. После набирания прочности фундаментом на объекте будут собираться блок-боксы с дальнейшей установкой технологического оборудования.