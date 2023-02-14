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В районе Лесобазы начато строительство важного объекта системы теплоснабжения Тюмени

14 февраля 2023, 05:51
Фото: АО "УСТЭК"
УСТЭК приступила к строительству новой подкачивающей насосной станции (ПНС) в Гилевском планировочном районе (район улиц Домостроителей — Дамбовская). Мероприятие выполняется в рамках Инвестиционной программы УСТЭК в сфере теплоснабжения на 2018–2023 годы.

Стоимость проекта составит более 211 миллионов рублей. Новая ПНС будет обслуживать район Лесобазы, в котором ранее подобных сооружений не было.

«Строительство нового объекта теплоснабжения обусловлено динамичным развитием Тюмени и необходимостью обеспечения тепловой нагрузки для жилищной, комплексной и производственной застройки. ПНС будет работать на обратном трубопроводе для снижения давления в обратном трубопроводе и улучшения гидравлического режима», — сообщил заместитель технического директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

Выполнить строительство тепловых сетей и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе предстоит подрядной организации. На сегодняшний день выполнена отсыпка и заливка фундамента объекта. Параллельно с заливкой фундамента на заводе-изготовителе производится сборка блок-блоков ПНС. После набирания прочности фундаментом на объекте будут собираться блок-боксы с дальнейшей установкой технологического оборудования.

Напомним, в 2020 году УСТЭК в рамках Инвестиционной программы выполнила полную реконструкцию одного из масштабных объектов теплоснабжения Тюмени — подкачивающей насосной станции №5 (ПНС-5), расположенной по ул. Широтная.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы УСТЭК помимо строительства подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, запланирована реконструкция 3 муниципальных котельных, реконструкция и строительство 17 линейных объектов общей протяжённостью 3,9 км.

Фото: АО "УСТЭК"
Фото: АО "УСТЭК"
#Вера Романескул#Общество#Новости#Тюменская область
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