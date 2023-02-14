В Ишиме отремонтируют популярный мост

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Подрядчик отремонтирует слои дорожной одежды, деформационные швы и пролетные строения.
Начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов рассказал, что к октябрю текущего года ремонт моста через реку Ишим будет закончен. Начнут его в мае.
Ишимский мост — объект дороги Ишим — Синицина, ведущий к достопримечательности «Гора любви» по особо охраняемой территории «Синицинский бор».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится вторая объездная дорога протяженностью 20, 41 км.