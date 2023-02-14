В Ишиме отремонтируют популярный мост

В Тюменской области закончат ремонт моста на Гору любви

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 140 объектов, в число которых входит два моста. Один из них — Ишимский, сообщают в ГУС ТО.

Сюжет Ишим