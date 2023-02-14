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Published Сегодня, 19:54

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Ишиме отремонтируют популярный мост

14 февраля 2023, 19:54
Фото: ГУС ТО

В Тюменской области закончат ремонт моста на Гору любви

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 140 объектов, в число которых входит два моста. Один из них — Ишимский, сообщают в ГУС ТО.
Сюжет
Ишим

Подрядчик отремонтирует слои дорожной одежды, деформационные швы и пролетные строения.

Начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов рассказал, что к октябрю текущего года ремонт моста через реку Ишим будет закончен. Начнут его в мае.

Ишимский мост — объект дороги Ишим — Синицина, ведущий к достопримечательности «Гора любви» по особо охраняемой территории «Синицинский бор».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится вторая объездная дорога протяженностью 20, 41 км.

В Тюмени появится вторая объездная дорога
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#Елена Чебоксарова#Безопасные качественные дороги#Нацпроекты#Ишим#Тюменская область#Мост#Дорожное строительство#Строительство дорог#Касается каждого
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