Увеличили расходы на рестораны и спорт: Сбер проанализировал траты тюменцев

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:59
По итогам 2022 года количество безналичных платежей за спортивные занятия и услуги салонов красоты выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. На 23% чаще, чем годом ранее, жители региона расплачивались картами в ресторанах, на 21% — в супермаркетах и продовольственных магазинах. Также чаще стали покупать фастфуд — на 15%, и электронику — на 13%.
В аптеках, гостиницах и на автозапровочных станциях количество платежей картами осталось на уровне 2021 года, а в магазинах автотоваров, одежды и обуви сократилось в среднем на 7%.
«Всего за 2022 год количество платежей по картам через терминалы Сбербанка в Тюменской области выросло на 17% по сравнению с 2021 годом. Больше половины всех совершенных операций приходится на продуктовые магазины и супермаркеты», — объяснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
«По статистике СберИндекс, доля безналичных платежей на Урале по итогам четвертого квартала 2022 года в общем торговом обороте составляет 65%, в то время как в среднем по России — 60%. В нашем регионе предприятия торговли и услуг активнее, чем на многих других территориях, внедряют современную платежную инфраструктуру. А покупатели, в свою очередь, всё чаще отказываются от наличных и для расчетов предпочитают карты и смартфоны», — сообщил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
По данным лаборатории СберИндекс за 4 квартал 2022 года, передовыми регионами УрФО по доле безналичного торгового оборота стали Ямало-Ненецкий автономный округ (69,4%) и Тюменская область (69,2%). Городами-лидерами по доле безналичного торгового оборота являются Тобольск — 70,8%, Ханты-Мансийск — 70,4%, Тюмень — 69,7%, Верхняя Пышма — 69,7% и Сургут — 69%.