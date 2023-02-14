Увеличили расходы на рестораны и спорт: Сбер проанализировал траты тюменцев

По итогам 2022 года количество безналичных платежей за спортивные занятия и услуги салонов красоты выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. На 23% чаще, чем годом ранее, жители региона расплачивались картами в ресторанах, на 21% — в супермаркетах и продовольственных магазинах. Также чаще стали покупать фастфуд — на 15%, и электронику — на 13%.