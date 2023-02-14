Участок автодороги Екатеринбург — Тюмень расширят

Здесь установят разделительные металлические ограждения, отремонтируют путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка. На участке обустроят пять разворотных петель, автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей, шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 тысяч погонных метров, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».