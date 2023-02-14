Участок автодороги Екатеринбург — Тюмень расширят

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Здесь установят разделительные металлические ограждения, отремонтируют путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка. На участке обустроят пять разворотных петель, автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей, шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 тысяч погонных метров, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Там же добавили, что полностью дорога Р-351, которая входит в состав транспортного коридора Казань-Екатеринбург-Тюмень, будет расширена до четырех полос к 2025 году.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с компанией ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Обход Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте. Стоимость контракта составляла более 200 миллионов рублей.