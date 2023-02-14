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Участок автодороги Екатеринбург — Тюмень расширят

14 февраля 2023, 07:00
Фото: 1MI

Участок автодороги Екатеринбург — Тюмень сделают четырехполосным к 2025 году

Участок федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень протяженностью 30 километров расширят в ближайшие два года до четырех полос. Реконструкция пройдет на отрезке с 261 по 289-й километры автодороги.
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Тюмень

Здесь установят разделительные металлические ограждения, отремонтируют путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка. На участке обустроят пять разворотных петель, автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей, шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 тысяч погонных метров, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Там же добавили, что полностью дорога Р-351, которая входит в состав транспортного коридора Казань-Екатеринбург-Тюмень, будет расширена до четырех полос к 2025 году.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с компанией ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Обход Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте. Стоимость контракта составляла более 200 миллионов рублей.

Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги
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#Общество#Новости тюмени#Ремонт#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область#Екатеринбург – Тюмень#Трасса Екатеринбург-Тюмень#Дороги#Уралуправтодор#Екатеринбург#Свердловская область#Валентина Бурнашева
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