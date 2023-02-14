Тюменцы в жилых домах около пешеходного бульвара вынуждены нюхать фекалии

В Тюмени жители дома на Дзержинского страдают от запаха из затопленного подвала

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали жалобу от местного жителя. Горожанин рассказал, что подвальное помещение по улице Дзержинского, 31, постоянно топит, из-за чего в подъездах пахнет фекалиями.

Сюжет Жалоба