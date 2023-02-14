Тюменцы в жилых домах около пешеходного бульвара вынуждены нюхать фекалии

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
«В подъездах жуткая вонь! Двери все в наледи от испарений! Администрация и водоканал не реагируют, мотивируя тем, что техника для откачки колодцев испортит тротуарную плитку бульвара и лампочки сверху, не дадут нормально проехать!» — написал тюменец.
Тюменские власти отреагировали на это обращение и сообщили, что проблема на данный момент устранена.
«Обращение в ЕДДС городе Тюмени поступило 14.02.2023 в 17:30 от директора УК „ТДЦ Триал“ с просьбой оказать содействие в отработке вопроса с ООО „Тюмень Водоканал“ по устранению затора на системе водоотведения, в результате которого, происходило подтопление подвального помещения МКД. В результате совместных действий проблему устранили в 19:30», — ответили подписчику паблика в горадминистрации.
Ранее Наш город» сообщал, что работники ЖКХ решили отдохнуть под лестницей одного из многоквартирных домов в районе Червишевского тракта.