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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Тюменцы в жилых домах около пешеходного бульвара вынуждены нюхать фекалии

14 февраля 2023, 17:34
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени жители дома на Дзержинского страдают от запаха из затопленного подвала

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали жалобу от местного жителя. Горожанин рассказал, что подвальное помещение по улице Дзержинского, 31, постоянно топит, из-за чего в подъездах пахнет фекалиями.
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«В подъездах жуткая вонь! Двери все в наледи от испарений! Администрация и водоканал не реагируют, мотивируя тем, что техника для откачки колодцев испортит тротуарную плитку бульвара и лампочки сверху, не дадут нормально проехать!» — написал тюменец.

Тюменские власти отреагировали на это обращение и сообщили, что проблема на данный момент устранена.

«Обращение в ЕДДС городе Тюмени поступило 14.02.2023 в 17:30 от директора УК „ТДЦ Триал“ с просьбой оказать содействие в отработке вопроса с ООО „Тюмень Водоканал“ по устранению затора на системе водоотведения, в результате которого, происходило подтопление подвального помещения МКД. В результате совместных действий проблему устранили в 19:30», — ответили подписчику паблика в горадминистрации.

Ранее Наш город» сообщал, что работники ЖКХ решили отдохнуть под лестницей одного из многоквартирных домов в районе Червишевского тракта.

Работники заснули в подъезде дома на Червишевском тракте в Тюмени. Фото
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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Неприятный запах#Жилой дом#Пешеходный бульвар#Дзержинского
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