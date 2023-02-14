Тюменцы проводят одни из самых дорогих свадеб в России

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По данным исследования, в число городов-лидеров по сумме трат на торжество вошли Махачкала (347 тысяч рублей), Ульяновск (305 тысяч рублей), и Астрахань (299 тысяч рублей).
Минимальный бюджет на проведение свадьбы планируют влюбленные из Иркутска, Кемерова, Красноярска (по 208 тысяч рублей), а также Владивостока и Томска (по 205 тысяч рублей), Ижевска (200 тысяч рублей).
При этом большая часть опрошенных, 58%, отметили, что хотели бы провести свадьбу в своем родном городе. 17,6% выбрали бы для церемонии место на природе или за городом, 16,4% — море, 8% — в другом городе, пишут «Известия».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали чаще жениться. Коэффициент брачности в расчете на 1000 человек в 2022 году составил 8%. В 2021 году он составлял 7,2%.