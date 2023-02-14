Тюменские власти сообщили, когда бюджет региона станет профицитным

Одновременно с этим по неналоговым доходам ожидается снижение. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2034 году составит порядка 99% против 93% в 2022 году, доля неналоговых доходов — 1% против 7% в 2022 году.