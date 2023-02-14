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Тюменские власти сообщили, когда бюджет региона станет профицитным

14 февраля 2023, 08:11
Фото: 1MI

В правительстве Тюменской области пояснили, когда бюджет региона станет профицитным

Правительство Тюменской области опубликовало бюджетный прогноз до 2034 года, в котором обозначило выход на профицитный уровень бюджета в 2028 году.
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Тюмень
«На период 2023–2026 годов бюджет сбалансирован с дефицитом, основными источниками финансирования которого будут выступать государственные заимствования. Начиная с 2028 года, бюджет сбалансирован с профицитом, предусмотрено погашение государственных заимствований», — указано в постановлении.

Согласно документу, прогнозируемый прирост объёма доходов консолидированного бюджета региона к 2034 году против 2022 года ожидается на уровне 43% или 115 миллиарда рублей, налоговых и неналоговых —6% или 117 миллиардов рублей.

Одновременно с этим по неналоговым доходам ожидается снижение. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2034 году составит порядка 99% против 93% в 2022 году, доля неналоговых доходов — 1% против 7% в 2022 году.

В прогнозируемом периоде основными доходными источниками будут по-прежнему является налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налоги на имущество.

«В структуре налоговых доходов прогнозируется снижение доли налога на прибыль организаций с 64% в 2022 году до 61% в 2034 году с одновременным увеличением доли других доходных источников, в том числе налога на доходы физических лиц с 21% в 2022 году до 26% в 2034 году. В объеме неналоговых доходов доля доходов от использования имущества снизится с 81% в 2022 году до 40% в 2034 году», — отмечено в документе.

Прогнозные параметры расходов бюджета Тюменской области на 2034 год составят порядка 363 миллиарда рублей с ростом против объемов 2022 года на 13% или 42 миллиарда рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года в Тюменской области был принял бюджет на 2023 год. Согласно документу дефицит бюджета в этом году составит более 35 миллиардов рублей, доходы — 196,6 миллиардов рублей, расходы— 231,9 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Бюджет Тюменской области#Тюмень#Тюменская область
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