Тюменки не хотят попасть в тюрьму из-за таблеток для похудения

Как тюменкам купить таблетки для похудения и не отправиться в тюрьму

Тюменки заинтересовались приговором женщине, которая купила 780 таблеток для похудения. В паблике «ЧС Тюмень» этот пост собрал больше 60 комментариев, люди обсуждают, какие препараты покупать можно, чтобы не попасть в тюрьму.