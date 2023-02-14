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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:49

Тюменки не хотят попасть в тюрьму из-за таблеток для похудения

14 февраля 2023, 10:49
Фото: 1MI

Как тюменкам купить таблетки для похудения и не отправиться в тюрьму

Тюменки заинтересовались приговором женщине, которая купила 780 таблеток для похудения. В паблике «ЧС Тюмень» этот пост собрал больше 60 комментариев, люди обсуждают, какие препараты покупать можно, чтобы не попасть в тюрьму.

Жительница Тюменской области была осуждена на 3 года условно. Подписчики паблика предполагают, что «пока следствие шло, похудела, наверное, и без таблеток».

«В любой аптеке продаются препараты, в которые входят сибутрамин, редуксин, голдлайн. И продают их без рецепта», - заметила тюменка Елена Б.

Большинство людей сошлось на мнении, что таблетки и «чудо-порошки» мало помогают в снижении веса.

Ранее «Наш город» отмечал, что девушка заказала чудо-капсулы за 8 тысяч рублей для снижения веса в Казахстане. Посылку перехватила полиция.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Деньги#Прокуратура#Экономика
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