Тюменки не хотят попасть в тюрьму из-за таблеток для похудения

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Жительница Тюменской области была осуждена на 3 года условно. Подписчики паблика предполагают, что «пока следствие шло, похудела, наверное, и без таблеток».
«В любой аптеке продаются препараты, в которые входят сибутрамин, редуксин, голдлайн. И продают их без рецепта», - заметила тюменка Елена Б.
Большинство людей сошлось на мнении, что таблетки и «чудо-порошки» мало помогают в снижении веса.
Ранее «Наш город» отмечал, что девушка заказала чудо-капсулы за 8 тысяч рублей для снижения веса в Казахстане. Посылку перехватила полиция.