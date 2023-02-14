Тюменка получила судимость из-за желания похудеть

Тюменка получила судимость из-за таблеток для похудения

Жительницу Тюмени приговорили к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения. Девушка заказала чудо-капсулы за 8 тысяч рублей для снижения веса в Казахстане, однако посылку так и не получила — таблетки в количестве 780 штук задержали сотрудники Тюменской таможни.

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