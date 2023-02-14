Тюменка получила судимость из-за желания похудеть

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 06:06
Как выяснилось, в таблетках содержался сибутрамин — вещество, которое с 2008 года в России входит в список сильнодействующих препаратов.
По факту контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Тюменской таможни возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».
Ленинский районный суд Тюмени приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Тюменской таможни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе в эфир выйдет подкаст «Дело не в теле». Слушателям передачи расскажут о борьбе с лишним весом и безопасных методах похудения.