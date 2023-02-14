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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Тюменка получила судимость из-за желания похудеть

14 февраля 2023, 05:51
Фото: 1MI

Тюменка получила судимость из-за таблеток для похудения

Жительницу Тюмени приговорили к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения. Девушка заказала чудо-капсулы за 8 тысяч рублей для снижения веса в Казахстане, однако посылку так и не получила — таблетки в количестве 780 штук задержали сотрудники Тюменской таможни.

Как выяснилось, в таблетках содержался сибутрамин — вещество, которое с 2008 года в России входит в список сильнодействующих препаратов.

По факту контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Тюменской таможни возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».

Ленинский районный суд Тюмени приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Тюменской таможни.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе в эфир выйдет подкаст «Дело не в теле». Слушателям передачи расскажут о борьбе с лишним весом и безопасных методах похудения.

Тюменцам расскажут о вреде радикальных методов похудения
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#Общество#Новости тюмени#Тюменская таможня#Таможня#Наркотики#Похудение#Тюмень#Суд#Наказание#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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