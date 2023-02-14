Тюменец застрелил 10-летнего сына, вторая Объездная дорога, митинг в Тюмени

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:59
В Тюменской области мужчина застрелил 10-летнего сына.
Трагедия произошла в конце ноября 2022 года в Сладковском районе во время охоты на косулю.
40-летний мужчина принял ребенка за животное и совершил два выстрела. От полученных травм мальчик погиб. Тюменец полностью признал свою вину. Гражданин по месту постоянного жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим. Суд назначил Евгению Д. наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно.
В Тюмени появится вторая Объездная дорога.
Заключение Госэкспертизы по Южному обходу Тюмени будет подготовлено до конца марта. Длинна трассы составит более 20 километров. Будет организовано две четырехполосные транспортные развязки. Первое место примыкания — в районе ТЭЦ-2, второе — за деревней Казарово, сообщили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области.
В настоящее время уже определены первый и второй участки строительства. По предварительным расчетам стоимость проекта составит около 20 миллиардов рублей — предстоит очень масштабная работа.
В Тюмени жители планируют провести 24 февраля второй митинг против роста цен на ЖКУ.
В областной столице на улице Орджоникидзе, 95, (у «Площади Единства и Согласия») планируется провести митинг. Юрий Рябцев сообщил «Нашему городу», что акция запланирована на 24 февраля в 14:00. Публичное мероприятие будет направлено на повышение качества и доступности услуг ЖКХ. Предполагаемое количество участников - около 200 человек. Данное мероприятие прежде всего направлено на «создание условия достойной жизни и свободного развития», - сообщается в уведомлении от 13 февраля.
Ранее «Наш город» отмечал, что организаторы митинга хотели провести мероприятие в границах «Площади Раздумий».