Тюменец застрелил 10-летнего сына, вторая Объездная дорога, митинг в Тюмени

В областной столице на улице Орджоникидзе, 95, (у «Площади Единства и Согласия») планируется провести митинг. Юрий Рябцев сообщил «Нашему городу», что акция запланирована на 24 февраля в 14:00. Публичное мероприятие будет направлено на повышение качества и доступности услуг ЖКХ. Предполагаемое количество участников - около 200 человек. Данное мероприятие прежде всего направлено на «создание условия достойной жизни и свободного развития», - сообщается в уведомлении от 13 февраля.