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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Тюменец Федор Трубин одержал победу на шоу «Суперниндзя», чтобы найти свою любовь

14 февраля 2023, 16:58
Фото: Федор Трубин, страница Вконтакте

Тюменский парень из деревни покорил полосу препятствий на шоу «Суперниндзя»

Житель нашего региона Федор Трубин покорил сложнейшую полосу препятствий за рекордное время: он сорвал все пять светящихся кольца на шоу «Суперниндзя», в то время как для победы достаточно было и четырех. Премьера шоу состоялась вчера на канале СТС.
«Более 2000 заявок на кастинг со всей России, и только 175 участников прошли, чтобы преодолеть сложнейшую полосу препятствий, побороться друг с другом и победить самого себя», — написал Федор на своей странице Вконтакте.

При этом в эфире программы Трубин рассказал, что в личной жизни от побед далек и там у него все «глухо как в танке». Поэтому единственной целью его участия в этом шоу было найти вторую половинку, продемонстрировав свои достижения.

Федор Трубин — житель деревни Юрминка в Аромашевском районе Тюменской области, тренер по кроссфиту, чемпион международных соревнований по стритлифтингу, лауреат конкурсов по воздушной гимнастике. 

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще посещать спортивные занятия.

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#Елена Чебоксарова#Спорт#Шоу#Реалити-шоу#Победа#Федор Трубин
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