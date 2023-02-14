Тюменец Федор Трубин одержал победу на шоу «Суперниндзя», чтобы найти свою любовь

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
«Более 2000 заявок на кастинг со всей России, и только 175 участников прошли, чтобы преодолеть сложнейшую полосу препятствий, побороться друг с другом и победить самого себя», — написал Федор на своей странице Вконтакте.
При этом в эфире программы Трубин рассказал, что в личной жизни от побед далек и там у него все «глухо как в танке». Поэтому единственной целью его участия в этом шоу было найти вторую половинку, продемонстрировав свои достижения.
Федор Трубин — житель деревни Юрминка в Аромашевском районе Тюменской области, тренер по кроссфиту, чемпион международных соревнований по стритлифтингу, лауреат конкурсов по воздушной гимнастике.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще посещать спортивные занятия.