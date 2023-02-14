Судебное решение: компания возместит ущерб катеру после морского ДТП в Приморье

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Пострадавшая сторона обратилась в суд для возмещения материального ущерба, и одно постановление оказалось достаточным для решения этой проблемы, сообщает “Восток Медиа”
Как сообщает Федеральная служба судебных приставов по Приморскому краю, рыболовное судно навалилось на катер модели «Bayliner 2655» и нанесло ему механические повреждения. Истец обратился в суд, который постановил оплатить сумму в 320 тысяч рублей — с учетом судебных расходов. Однако, это не все последствия для виновника аварии.
Директора фирмы, которой принадлежит рыболовное судно, были уведомлены о возбуждении исполнительного производства и возбуждении уголовного дела в случае неисполнения решения суда. Помимо этого ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора с банковских счетов. К счастью, юридическое лицо погасило задолженность в полном объеме и внесло исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
Недавно "Восток-Медиа" уже писало о проблемах с нарушением законодательства на водных объектах в Приморье. В частности, контрабанда кеты была выявлена в регионе, и делец из Хабаровска поплатится за нарушение закона. Несмотря на принимаемые меры, случаи нарушения законодательства на водных объектах в Приморье продолжают происходить.
В результате этого происшествия становится ясно, что безнаказанность нарушителей не будет терпеться. Владельцы судов и катеров должны придерживаться всех правил и несут ответственность за нарушение закона. В противном случае, они могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями.