Судебное решение: компания возместит ущерб катеру после морского ДТП в Приморье

Как сообщает Федеральная служба судебных приставов по Приморскому краю, рыболовное судно навалилось на катер модели «Bayliner 2655» и нанесло ему механические повреждения. Истец обратился в суд, который постановил оплатить сумму в 320 тысяч рублей — с учетом судебных расходов. Однако, это не все последствия для виновника аварии.