Строители возводят третий уровень развязки на Мельникайте в Тюмени. Фото

В Тюмени приступили к возведению третьего уровня развязки на улице Мельникайте

В областной столице «Мостострой-11» приступил к сборке третьего уровня развязки на Мельникайте — Дружбы. Об этом компания сообщила в своей группе в ВК. Работы по сборке планируется завершить осенью 2023 года.