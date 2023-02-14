Строители возводят третий уровень развязки на Мельникайте в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения 12 февраля. Вес одного блока – 37 тонн. Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами, всего предстоит смонтировать 3280 тонн металлоконструкций.
«Опоры для третьего уровня начали устанавливать еще летом 2022 года», - сообщает компания «Мостострой-11».
Работы по возведению эстакады подходят к завершению. В будущем планируется построить дорогу от Мельникайте в сторону Велижанского тракта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени введено одностороннее движение на участке улице Мельникайте от въезда в ЖК «Горизонт» до улицы Тимофея Кармацкого.