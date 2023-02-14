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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Строители возводят третий уровень развязки на Мельникайте в Тюмени. Фото

14 февраля 2023, 10:59
Фото: Мостострой-11

В Тюмени приступили к возведению третьего уровня развязки на улице Мельникайте

В областной столице «Мостострой-11» приступил к сборке третьего уровня развязки на Мельникайте — Дружбы. Об этом компания сообщила в своей группе в ВК. Работы по сборке планируется завершить осенью 2023 года.

Рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения 12 февраля. Вес одного блока – 37 тонн. Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами, всего предстоит смонтировать 3280 тонн металлоконструкций.

«Опоры для третьего уровня начали устанавливать еще летом 2022 года», - сообщает компания «Мостострой-11».

Работы по возведению эстакады подходят к завершению. В будущем планируется построить дорогу от Мельникайте в сторону Велижанского тракта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени введено одностороннее движение на участке улице Мельникайте от въезда в ЖК «Горизонт» до улицы Тимофея Кармацкого.

Участок улицы Мельникайте стал односторонним
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#Александр Мязин
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