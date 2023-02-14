Будет ли вторая волна частичной мобилизации в Тюменской области в феврале 2023 года

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу было призвано около 300 тысяч человек. 1 ноября президент страны Владимир Путин официально объявил о ее окончании. Однако с тех пор неоднократно появлялись слухи о новой волне.

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