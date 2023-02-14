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Стоит ли тюменцам ждать вторую волну частичной мобилизации

14 февраля 2023, 11:48
Фото: 1MI

Будет ли вторая волна частичной мобилизации в Тюменской области в феврале 2023 года

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу было призвано около 300 тысяч человек. 1 ноября президент страны Владимир Путин официально объявил о ее окончании. Однако с тех пор неоднократно появлялись слухи о новой волне.
Сюжет
Тюмень

Напомним, несмотря на официальное объявление об окончании частичной мобилизации со стороны главы государства и министра обороны РФ Сергея Шойгу, соответствующий указ не был подписан. При этом, по словам представителей власти, информация о новом призыве возникает в России «искусственно, из-за рубежа».

Так, Владимир Путин заявлял об отсутствии необходимости второй волны в декабре. Тогда президент отметил, что разговоры об этом не имеют смысла. Аналогичные комментарии тогда же давала и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

В конце января ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова писал, что ложной является информация о возможности новой волны, которую распространял CNN. Телеканал сообщал, что в России якобы рассматривается возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.

Накануне посольство США в Москве призвало своих граждан покинуть Россию «из-за риска неправомерных задержаний» и ожидающейся новой мобилизации. Эту информацию также опроверг Песков, заявив, что данных о начале второй волны частичной мобилизации в стране у него нет, и отметив, что призывы «не посещать Россию и покинуть Россию» озвучиваются не впервые.

«Нет таких данных», — цитирует Пескова «КоммерсантЪ».
#Общество#Частичная мобилизация#Тюмень#Новости#Тюменская область#Армия#Спецоперация#Вера Романескул
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