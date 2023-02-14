Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Напомним, несмотря на официальное объявление об окончании частичной мобилизации со стороны главы государства и министра обороны РФ Сергея Шойгу, соответствующий указ не был подписан. При этом, по словам представителей власти, информация о новом призыве возникает в России «искусственно, из-за рубежа».
Так, Владимир Путин заявлял об отсутствии необходимости второй волны в декабре. Тогда президент отметил, что разговоры об этом не имеют смысла. Аналогичные комментарии тогда же давала и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
В конце января ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова писал, что ложной является информация о возможности новой волны, которую распространял CNN. Телеканал сообщал, что в России якобы рассматривается возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.
Накануне посольство США в Москве призвало своих граждан покинуть Россию «из-за риска неправомерных задержаний» и ожидающейся новой мобилизации. Эту информацию также опроверг Песков, заявив, что данных о начале второй волны частичной мобилизации в стране у него нет, и отметив, что призывы «не посещать Россию и покинуть Россию» озвучиваются не впервые.
«Нет таких данных», — цитирует Пескова «КоммерсантЪ».