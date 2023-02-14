Собственники жилья в тюменском ЖК «Горизонт» заявили о возобновлении вырубок деревьев

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В настоящее время на территории ЖК «Горизонт» ведется строительство многоэтажных домов. Вероятно, поэтому застройщику требуется вырубить многие деревья. Однако тюменцы против этого, ведь многие из них приобрели жилье в данном районе именно потому, что поблизости располагалось место для прогулок и отдыха с зелеными насаждениями.
Впервые конфликт по поводу вырубки березовой рощи разразился в августе 2022 года, а внимание жителей ЖК «Горизонт» данный факт привлек еще 9 лет назад. Уже тогда горожане недоумевали, кто дал застройщику право сокращать площади городских лесов, к которым относится березовая роща.
Осенью 2022 года собственники квартир жаловались в областную и природоохранную прокуратуру.
После этого на несколько месяцев ситуация успокоилась. Но в начале февраля 2023 года тюменцы снова обнаружили активность рабочих, которые срезали кроны берез. Жильцы обратились в Генпрокуратуру, после чего горожане отметили, что работы по вырубке деревьев приостановились. Однако люди до сих пор опасаются, что могут лишиться места для прогулок.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы делятся на две категории: одни отстаивают каждую веточку у березы, а другие, напротив, поддерживают их вырубку. Последние могут обратиться за услугой в департамент городского хозяйства.