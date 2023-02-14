Собственники жилья в тюменском ЖК «Горизонт» заявили о возобновлении вырубок деревьев

После этого на несколько месяцев ситуация успокоилась. Но в начале февраля 2023 года тюменцы снова обнаружили активность рабочих, которые срезали кроны берез. Жильцы обратились в Генпрокуратуру, после чего горожане отметили, что работы по вырубке деревьев приостановились. Однако люди до сих пор опасаются, что могут лишиться места для прогулок.