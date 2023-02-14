Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ растет в Тюмени

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Россиянам преимущественно диагностируют «Омикрон». Уровень заражения гриппом и ОРВИ по стране повысился на 5%, в сравнении с предшествующей неделей, при этом преобладают вирусы гриппа В. В нашем регионе чаще всего заболевают дети: от малышей до подростков.
В качестве профилактики врачи рекомендуют тюменцам чаще мыть руки, надевать маски в общественных местах, меньше контактировать с больными и вести здоровый образ жизни.
Ранее «Наш город» сообщал, что количество жителей Тюменской области, заразившихся коронавирусом, возрастает. На прошлой недели заболели 44 ребенка.