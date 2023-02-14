nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ растет в Тюмени

14 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI

В Тюменской области возросла заболеваемость детей ОРВИ и гриппом

За начало 2023 года в Тюменской области наблюдается рост заражения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Заболеваемость возросла на 2,5% в сравнении с прошлой неделей, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Россиянам преимущественно диагностируют «Омикрон». Уровень заражения гриппом и ОРВИ по стране повысился на 5%, в сравнении с предшествующей неделей, при этом преобладают вирусы гриппа В. В нашем регионе чаще всего заболевают дети: от малышей до подростков.

В качестве профилактики врачи рекомендуют тюменцам чаще мыть руки, надевать маски в общественных местах, меньше контактировать с больными и вести здоровый образ жизни.

Ранее «Наш город» сообщал, что количество жителей Тюменской области, заразившихся коронавирусом, возрастает. На прошлой недели заболели 44 ребенка.

Количество тюменцев, заразившихся коронавирусом, возросло
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Коронавирусная инфекция#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#ОРВИ#Грипп#Управление Роспотребнадзора#Роспотребнадзор#Больные#Пациенты
Подпишитесь
Активисты хотят провести в Тюмени митинг против роста тарифов на ЖКХ
Сегодня, 13:21
Климатическая весна ожидается в Тюмени ближе к апрелю
Сегодня, 13:37
На строительной площадке погиб тюменец
Сегодня, 13:00
Эксперты назвали сферы в Тюменской области, которые нуждаются в работниках
Сегодня, 12:39
Инстасамка прояснила ситуацию о переводе денег для армии РФ
Сегодня, 12:12