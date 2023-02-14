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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Россияне в 2022 году направили меньше всего жалоб в Роструд

Сегодня, 07:07
В прошлом году граждане РФ подали в Роструд минимальное число жалоб на работодателей по вопросам увольнений и зарплат — 28,1 тысяч.

Как передают “Известия”, в большинстве случаев граждане обращаются из-за долгов при оплате или окончательных расчетах. Количество писем сократилось после ухода западных компаний. Специалисты говорят, что они старались не затягивать процесс и не допускать каких-либо нарушений.

С другой стороны, многие работники сегодня боятся потерять свои места из-за ухудшения отношений с работодателем, что могло повлиять на активность персонала.

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