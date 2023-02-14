Россияне в 2022 году направили меньше всего жалоб в Роструд

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как передают “Известия”, в большинстве случаев граждане обращаются из-за долгов при оплате или окончательных расчетах. Количество писем сократилось после ухода западных компаний. Специалисты говорят, что они старались не затягивать процесс и не допускать каких-либо нарушений.
С другой стороны, многие работники сегодня боятся потерять свои места из-за ухудшения отношений с работодателем, что могло повлиять на активность персонала.