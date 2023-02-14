«Пятерочка выручает!»: торговая сеть возвращается к легендарному слогану

Торговая сеть приняла решение вернуться к прежнему слогану, поскольку он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда — низкие цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей. В 2022 году «Пятёрочка» провела изменения в ценообразовании и скорректировала фокус CVP (customer value propostion — ценностное предложение) на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тренду на экономию.