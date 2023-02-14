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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

«Пятерочка выручает!»: торговая сеть возвращается к легендарному слогану

14 февраля 2023, 13:53
Фото: ТС «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятёрочка» обновляет позиционирование своего бренда и возвращает слоган «Пятёрочка выручает!», под которым компания работала с 2015 по 2021 год. Возвращение слогана приурочено ко дню рождения торговой сети, которой 15 февраля исполняется 24 года.

Торговая сеть приняла решение вернуться к прежнему слогану, поскольку он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда — низкие цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей. В 2022 году «Пятёрочка» провела изменения в ценообразовании и скорректировала фокус CVP (customer value propostion — ценностное предложение) на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тренду на экономию.

«Мы прислушиваемся к своим гостям, с уважением относимся к их потребностям и готовы поддерживать их. Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, — все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить — ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости всë ещё отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик», — комментирует Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Слоган «Пятёрочка выручает!» говорит и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты» — помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, «Островок безопасности» — помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

«„Пятёрочка выручает!“ — этот слоган, исполненный задорным детским голосом, знаком практически каждому, но, уверена, что в нынешних реалиях он зазвучит по-новому», — подчеркивает Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка».

«Новый старый» слоган интегрируется во все рекламные и маркетинговые активности бренда на ТВ и в OLV, Digital и т. д. Кроме того, будет использован и прежний узнаваемый джингл, где детский голос поёт «Пятёрочка Выручает!». 

#Анна Доронина
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