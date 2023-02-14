«Просто не картошку жри, а гречку»: Водонаева советует подписчикам, как похудеть

Водонаева уверена, что влияние проблем со здоровьем на фигуру преувеличено. Тех, кто не может сбросить лишний вес, она считает ленивыми, и заявляет, что никакими проблемами, депрессией, в том числе беременностью и рождением детей этих людей нельзя оправдать за их «разнузданность». Девушка говорит, что нужно просто меньше себя жалеть и позволять себе «слишком до хрена». Тогда лишний вес уйдет, достаточно только попробовать употреблять вместо жаренного картофеля гречку.