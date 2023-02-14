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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

«Просто не картошку жри, а гречку»: Водонаева советует подписчикам, как похудеть

14 февраля 2023, 16:18
Фото: Алена Водонаева / telegram-канал VODA

Известная тюменка Алена Водонаева раскритиковала полных людей

Телеведущая Алена Водонаева подвергла жесткой критике людей с избыточным весом и сравнила их с алкоголиками и наркоманами, которые не могут остановиться. Об этом экс-участница «Дома-2» сообщила в своем telegram-канале.

Водонаева уверена, что влияние проблем со здоровьем на фигуру преувеличено. Тех, кто не может сбросить лишний вес, она считает ленивыми, и заявляет, что никакими проблемами, депрессией, в том числе беременностью и рождением детей этих людей нельзя оправдать за их «разнузданность». Девушка говорит, что нужно просто меньше себя жалеть и позволять себе «слишком до хрена». Тогда лишний вес уйдет, достаточно только попробовать употреблять вместо жаренного картофеля гречку.

«Не жалейте себя, берите себя в руки. Что бы ни происходило, поверьте, всем хреново, у всех болезни, у всех депрессии, у всех ситуации, когда что-то не ладится в разных сферах жизни. Берегите себя», — высказалась ведущая в голосовом сообщении.

Ранее «Наш город» писал, что специалисты Роспотребнадзора перечислили блюда, которые относятся к самым опасным на праздничных столах.

Подробности правильного питания после праздников от специалистов Роспотребнадзора
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#Елена Чебоксарова#Здоровье#Лишний вес#Знаменитости#Общество#Питание#Здоровое питание#Алена Водонаева#Дом-2
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