«Просто не картошку жри, а гречку»: Водонаева советует подписчикам, как похудеть

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Водонаева уверена, что влияние проблем со здоровьем на фигуру преувеличено. Тех, кто не может сбросить лишний вес, она считает ленивыми, и заявляет, что никакими проблемами, депрессией, в том числе беременностью и рождением детей этих людей нельзя оправдать за их «разнузданность». Девушка говорит, что нужно просто меньше себя жалеть и позволять себе «слишком до хрена». Тогда лишний вес уйдет, достаточно только попробовать употреблять вместо жаренного картофеля гречку.
«Не жалейте себя, берите себя в руки. Что бы ни происходило, поверьте, всем хреново, у всех болезни, у всех депрессии, у всех ситуации, когда что-то не ладится в разных сферах жизни. Берегите себя», — высказалась ведущая в голосовом сообщении.
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