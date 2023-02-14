Названы профессии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Тюмени

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Сварщикам предлагают до 200 тысяч рублей в месяц, но придётся поработать на вахте. Похожие условия и для машинистов буровых установок, им готовы платить до 160 тысяч. Стоматологи могут рассчитывать на 200 тысяч рублей. Инженер-электроник может получать до 200 000.
В Тюмени компании не могут предложить большие зарплаты в IT-сфере. Программистам предлагают платить до 150 тысяч рублей. При этом в крупных федеральных компаниях топовые специалисты в этой сфере могут рассчитывать на зарплаты до 450 тысяч в месяц (ведущий разработчик).
Ранее «Наш город» сообщал, что к концу 2022 года средняя зарплата в Тюменской области составила 60 тысяч рублей.