Названы профессии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Тюмени

В Тюмени компании не могут предложить большие зарплаты в IT-сфере. Программистам предлагают платить до 150 тысяч рублей. При этом в крупных федеральных компаниях топовые специалисты в этой сфере могут рассчитывать на зарплаты до 450 тысяч в месяц (ведущий разработчик).