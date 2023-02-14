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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Названы профессии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Тюмени

14 февраля 2023, 14:01
Фото: 1MI

Сварщикам готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц в Тюмени

В областной столице на большие зарплаты могут претендовать стоматологи, электрогазосварщики, машинисты, анестезиологи, инженеры, руководители. По данным сайтов hh.ru и Зарплата.ру, сейчас большой спрос на рабочие специальности.

Сварщикам предлагают до 200 тысяч рублей в месяц, но придётся поработать на вахте. Похожие условия и для машинистов буровых установок, им готовы платить до 160 тысяч. Стоматологи могут рассчитывать на 200 тысяч рублей. Инженер-электроник может получать до 200 000.

В Тюмени компании не могут предложить большие зарплаты в IT-сфере. Программистам предлагают платить до 150 тысяч рублей. При этом в крупных федеральных компаниях топовые специалисты в этой сфере могут рассчитывать на зарплаты до 450 тысяч в месяц (ведущий разработчик).

Ранее «Наш город» сообщал, что к концу 2022 года средняя зарплата в Тюменской области составила 60 тысяч рублей.

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#Александр Мязин
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