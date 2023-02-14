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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

14 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI

В Тюмени в ночь с 14 на 15 февраля ожидается сильная магнитная буря

На Тюменскую область надвигается магнитная буря. 14 февраля с полудня до 18:00 и с 21:00 до полуночи ожидаются мощные атаки геоударов силой в 4 балла из 9.
Сюжет
Тюмень

Метеочувствительным людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, избегать физической активности и больше времени проводить на свежем воздухе. Тюменцев предупреждают также о возможных головных болях, слабости и сонливости.

Следующая геомагнитная буря, по прогнозам специалистов, состоится 5 марта 2023 года. Ее сила составит 4 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году температура воздуха в феврале будет выше, чем в предыдущие годы на 1 -1,5 градуса. Средняя температура воздуха составит -13 -18.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитная буря#Погода#Погода в Тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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