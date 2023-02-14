На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:16
Метеочувствительным людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, избегать физической активности и больше времени проводить на свежем воздухе. Тюменцев предупреждают также о возможных головных болях, слабости и сонливости.
Следующая геомагнитная буря, по прогнозам специалистов, состоится 5 марта 2023 года. Ее сила составит 4 балла.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году температура воздуха в феврале будет выше, чем в предыдущие годы на 1 -1,5 градуса. Средняя температура воздуха составит -13 -18.