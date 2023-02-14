nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени появится вторая объездная дорога

14 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI

Стало известно, как пройдут в Тюмени Южный обход и Вторая объездная

Заключение Главгоэкспертизы по Южному обходу Тюмени будет подготовлено до конца марта. Планируется, что протяжность дороги составит 20,41 километра, будет организовано две четырехполосные транспортные развязки.
Сюжет
Тюмень

Южный обход станет частью масштабного дорожного проекта второй объездной дороги. Однако в отдельное объездное кольцо она не превратится, лишь сделает дополнительную петлю вокруг наиболее активно разрастающихся южной, юго-западной и западной частей города и примкнет к существующему объездному кольцу. Первое место примыкания — в районе ТЭЦ-2, второе — за деревней Казарово, пишет ФедералПресс со ссылкой на ГУС Тюменской области.

В настоящее время уже определены первый и второй участки строительства. Протяженность первого участка от ТЭЦ-2 до Червишевского тракта составит 9,11 километров. Протяженность второго участка, за деревней Падерина, составит 11,3 километра.

Ранее «Наш Город» писал, что весной в Тюмени на дороге Обход Тюмени изменяи схему движения. Здесь отменят левые повороты на участке примыкания улицы Теплотехников к Обходу Тюмени.

На Обходе Тюмени весной отменят левые повороты
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Строительство дорог#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мужчина застрелил 10-летнего сына
Сегодня, 05:23
В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир
Сегодня, 04:52
Тюменцы проводят одни из самых дорогих свадеб в России
Сегодня, 04:13
В Тюменской области ночью случился смертельный пожар
Сегодня, 03:12
В тюменских колониях в 2022 году зарегистрировали брак более 180 заключенных
Сегодня, 05:37
Пятизвездочный отель и 5 млн рублей за концерт: Инстасамка озвучила новые требования
Вчера, 20:00