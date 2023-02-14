В Тюмени появится вторая объездная дорога

Южный обход станет частью масштабного дорожного проекта второй объездной дороги. Однако в отдельное объездное кольцо она не превратится, лишь сделает дополнительную петлю вокруг наиболее активно разрастающихся южной, юго-западной и западной частей города и примкнет к существующему объездному кольцу. Первое место примыкания — в районе ТЭЦ-2, второе — за деревней Казарово, пишет ФедералПресс со ссылкой на ГУС Тюменской области.