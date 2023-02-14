В Тюмени появится вторая объездная дорога

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 04:28
Южный обход станет частью масштабного дорожного проекта второй объездной дороги. Однако в отдельное объездное кольцо она не превратится, лишь сделает дополнительную петлю вокруг наиболее активно разрастающихся южной, юго-западной и западной частей города и примкнет к существующему объездному кольцу. Первое место примыкания — в районе ТЭЦ-2, второе — за деревней Казарово, пишет ФедералПресс со ссылкой на ГУС Тюменской области.
В настоящее время уже определены первый и второй участки строительства. Протяженность первого участка от ТЭЦ-2 до Червишевского тракта составит 9,11 километров. Протяженность второго участка, за деревней Падерина, составит 11,3 километра.
Ранее «Наш Город» писал, что весной в Тюмени на дороге Обход Тюмени изменяи схему движения. Здесь отменят левые повороты на участке примыкания улицы Теплотехников к Обходу Тюмени.