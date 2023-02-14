Как преодолеть страхи и научиться отпускать ребенка гулять одного

Один из таких жилых комплексов — «Ритмы» от застройщика «Партнер». Живя тут, не нужно караулить детей. Здесь прогулки безопасны даже вечером. Возвращаясь после работы, хочется отдохнуть — посмотреть фильм на диване или спокойно прогуляться на свежем воздухе. В первом случае ребенка можно отправить гулять одного и не волноваться о его сохранности, а во втором — выйти вместе с ним, но самому пройтись по бульвару, а ребенка отправить на площадку.