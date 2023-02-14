Как преодолеть страхи и научиться отпускать ребенка гулять одного

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
«Я на тебя из окна буду смотреть» — эту фразу, наверное, слышали тысячи детей. И если в детстве это казалось обидным, то, повзрослев, стало понятно — отпускать ребенка одного, особенно в первый раз, очень волнительно.
На улице много опасностей. Например, бездомные собаки, незнакомцы, качели и горки, не внушающие доверия. А если в городе произошли какие-то страшные события, то родители готовы гулять за руку со своими детьми еще месяцами.
Чтобы и ребенок, и родитель чувствовали себя комфортно, с таким страхом нужно бороться. Например, отпускать ребенка гулять только в безопасных местах. Закрытые дворы — отличная зона для детских прогулок.
Как правило, в жилых комплексах с закрытыми дворами продумано все для удобства и безопасности. Благодаря организованным парковкам, машины не будут ездить по двору и угрожать детям. Туда не будут заходить подозрительные лица, ведь ключ от ворот есть только у местных жителей. Бродячие собаки тоже не смогут просто так попасть на территорию.
Что не маловажно, в современных жилых комплексах с закрытыми дворами тщательно продумывают дворовую территорию еще на этапе проектировки. Создаются отдельные зоны для малышей и ребят постарше, вдали от дороги. Установленная система видеонаблюдения тоже является элементом безопасности. В случае происшествия родители смогут по ним найти обидчика и привлечь его к ответственности.
Качественные детские площадки защищают от травм. Новое оборудование не сломается, не заклинит, а напольное покрытие убережет от скольжения и серьезных ран. К тому же, игровые площадки создаются исходя из возраста ребят, которые там будут играть. В зоне для малышей не поставят высокую горку или элементы, с которых ребенок может упасть.
Как правило, в ЖК, где много семей с детьми, малыши знакомы с пеленок. Они играют вместе в песочнице и учатся кататься на велосипедах — так складываются дружные компании. В них каждый ребенок будет готов защитить друга. И так складывается, что дети часто гуляют не в одиночестве.
Удобство тщательно спроектированных ЖК и в том, что родитель будет видеть из окна детскую площадку, на которой играет его сын или дочь. Взрослому не придется сидеть около окна всю прогулку. Он может заниматься своими делами, лишь иногда поглядывая за ребенком.
Один из таких жилых комплексов — «Ритмы» от застройщика «Партнер». Живя тут, не нужно караулить детей. Здесь прогулки безопасны даже вечером. Возвращаясь после работы, хочется отдохнуть — посмотреть фильм на диване или спокойно прогуляться на свежем воздухе. В первом случае ребенка можно отправить гулять одного и не волноваться о его сохранности, а во втором — выйти вместе с ним, но самому пройтись по бульвару, а ребенка отправить на площадку.
Такая же комфортная обстановка в ЖК «Ожогино» от этого же застройщика. Во дворах всегда светло и уютно благодаря продуманному освещению и озеленению территории. А детям здесь будет безопасно и весело. На детских площадках нет острых углов, в нужных местах установлены перила и ограждения. Ребята разных возрастов выберут себе наиболее интересное развлечение — песочные дворики, качели или горки, игровые мини-комплексы.
Залог спокойствия родителей — это безопасность их детей. В жилых комплексах от «Партнера» тюменцы могут не волноваться за ребенка на прогулке, ведь при строительстве вопросу о безопасных территориях было уделено особое внимание.
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Застройщик ЖК «Ожогино» — АО «СЗ „Партнер-Строй“». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-ГОРОД“». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». Информация предоставлена АО «СЗ „Партнер-Строй“», входит в Холдинг «Партнер».
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