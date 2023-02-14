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Глава РЭО Буцаев: Реальная доля утилизации отходов в России составляет 12%

14 февраля 2023, 13:26
Фото: Википедия
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подвел итоги реформы, проведенной в минувшем году, в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Доля их утилизации в России достигла 12-процентной отметки.

По словам Буцаева, именно такой показатель следует из отчетов, предоставляемых оператору субъектами РФ в рамках реализации масштабного федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“, - пишет newsnn.ru.

«Этот показатель превышает запланированный на 4,4 процента», — сообщил гендиректор РЭО.

Буцаев акцентировал внимание на том, что основные показатели национального проекта по результатам минувшего года превышены в несколько раз. Из всего объема ТКО, образовавшегося в 2022 году в России, на обработку направили 50 процентов. Показатель вырос на 6,9 процента к тому значению, которое было зафиксировано в 2021 году, резюмировал Буцаев.

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