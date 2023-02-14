Глава РЭО Буцаев: Реальная доля утилизации отходов в России составляет 12%

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По словам Буцаева, именно такой показатель следует из отчетов, предоставляемых оператору субъектами РФ в рамках реализации масштабного федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“, - пишет newsnn.ru.
«Этот показатель превышает запланированный на 4,4 процента», — сообщил гендиректор РЭО.
Буцаев акцентировал внимание на том, что основные показатели национального проекта по результатам минувшего года превышены в несколько раз. Из всего объема ТКО, образовавшегося в 2022 году в России, на обработку направили 50 процентов. Показатель вырос на 6,9 процента к тому значению, которое было зафиксировано в 2021 году, резюмировал Буцаев.