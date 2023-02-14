Эксперты назвали сферы в Тюменской области, которые нуждаются в работниках

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
«В приоритете мультифункциональные сотрудники. Мало быть просто экономистом. Он должен обладать целым комплексом знаний и умений, совмещать в себе несколько узких направлений, например, уметь вести бухгалтерский учет, знать алгоритмы закупочной деятельности», - сообщила Оксана Астафьева.
Директор кадрового центра подчеркнула, что требуется постоянное развитие, самообразование. В этом случае специалист всегда будет востребован.
Ранее «Наш город» сообщал, что вышкомонтажники, начальник службы в промышленности, управляющий отделением банка получают в Тюмени больше 100 тысяч рублей.