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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Эксперты назвали сферы в Тюменской области, которые нуждаются в работниках

14 февраля 2023, 12:39
Фото: 1MI

Эксперты назвали нуждающиеся в новых сотрудниках сферы в Тюменской области

Глава центра «Работа России» Оксана Астафьева рассказала изданию «Тюменская область сегодня» о сложностях в поиске работы. На данный момент спрос труда сегодня формируется, скорее, не на профессии, а на навыки.
«В приоритете мультифункциональные сотрудники. Мало быть просто экономистом. Он должен обладать целым комплексом знаний и умений, совмещать в себе несколько узких направлений, например, уметь вести бухгалтерский учет, знать алгоритмы закупочной деятельности», - сообщила Оксана Астафьева.

Директор кадрового центра подчеркнула, что требуется постоянное развитие, самообразование. В этом случае специалист всегда будет востребован.

Ранее «Наш город» сообщал, что вышкомонтажники, начальник службы в промышленности, управляющий отделением банка получают в Тюмени больше 100 тысяч рублей.

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Водители#Дороги
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