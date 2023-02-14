Эксперты назвали сферы в Тюменской области, которые нуждаются в работниках

Эксперты назвали нуждающиеся в новых сотрудниках сферы в Тюменской области

Глава центра «Работа России» Оксана Астафьева рассказала изданию «Тюменская область сегодня» о сложностях в поиске работы. На данный момент спрос труда сегодня формируется, скорее, не на профессии, а на навыки.