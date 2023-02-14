Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Тюменский драматический театр приглашает всех влюбленных (друг в друга и в театральное искусство) на спектакль «Ромео и Джульетта». Еще раз окунуться в одну из самых трагичных историй любви зрители смогут в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 1200 рублей.
В кинотеатре «Космос» в это же время начнется постановка «Снег нашей встречи», которая расскажет тюменцам о том, сколько живет любовь. Билеты обойдутся в 300 рублей.
Пропоют «Историю любви» для горожан участники вокал-группы Sunrise в тюменской филармонии. Ансамбль исполнит a cappella известные хиты в авторской аранжировке. Концерт также начнется в 19:00. Билеты — от 300 до 600 рублей.
А на новой сцене Тюменского драматического театра АРТ-КАФЕ ТБДТ состоится музыкальная программа «Музыка кино». В концерте примут участие Марина Штанько (вокал) и Сергей Дьяконов-Дьяченков (тенор), струнный ансамбль «UnaCorda».
Помимо любимых мелодий, посетителей ждет аперитив. Начало — в 7 часов вечера. Билеты — 1600 рублей.
Пропоют «Историю любви» для горожан участники вокал-группы Sunrise в тюменской филармонии. Ансамбль исполнит a cappella известные хиты в авторской аранжировке. Концерт также начнется в 19:00. Билеты — от 300 до 600 рублей.
А на новой сцене Тюменского драматического театра АРТ-КАФЕ ТБДТ состоится музыкальная программа «Музыка кино». В концерте примут участие Марина Штанько (вокал) и Сергей Дьяконов-Дьяченков (тенор), струнный ансамбль «UnaCorda».
Помимо любимых мелодий, посетителей ждет аперитив. Начало — в 7 часов вечера. Билеты — 1600 рублей.
Если поход в театр или на концерт романтической музыки кажется вам слишком банальным, можно отправиться в ДК «Нефтяник», где в 20:00 состоится выступление юмористической команды «Лена Кука». Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков покажут миниатюры и импровизационные скетчи, которые «разорвут все шаблоны» — как для юмора, так и для празднования 14 февраля. Стоимость билетов — от 1200 до 5000 рублей.
Если поход в театр или на концерт романтической музыки кажется вам слишком банальным, можно отправиться в ДК «Нефтяник», где в 20:00 состоится выступление юмористической команды «Лена Кука». Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков покажут миниатюры и импровизационные скетчи, которые «разорвут все шаблоны» — как для юмора, так и для празднования 14 февраля. Стоимость билетов — от 1200 до 5000 рублей.
Киноманов в День святого Валентина приглашают на просмотр российской мелодрамы «Непослушная». Фильм будут демонстрировать в кинотеатрах «СинемаПарк» (ТРЦ «Гудвин») и «КиноМакс» (ТРЦ «Кристалл»). Билеты — от 120 рублей.
В этот же день состоится премьера комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем. Фильм можно будет посмотреть в «СинемаПарке». Билеты —от 170 рублей.
Киноманов в День святого Валентина приглашают на просмотр российской мелодрамы «Непослушная». Фильм будут демонстрировать в кинотеатрах «СинемаПарк» (ТРЦ «Гудвин») и «КиноМакс» (ТРЦ «Кристалл»). Билеты — от 120 рублей.
В этот же день состоится премьера комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем. Фильм можно будет посмотреть в «СинемаПарке». Билеты —от 170 рублей.
Тем, кто еще не нашел того, с кем можно отметить День влюбленных, тоже будет куда пойти. Конечно, можно взять с собой на концерт или спектакль друзей. А можно отправиться в 19:30 в кафе «Ирис» на улице Свердлова, чтобы принять участие в быстрых свиданиях. За вечер каждый участник сможет познакомиться с 8-12 претендентами на звание спутника жизни. Обойдется это удовольствие в 1000 рублей. За эти деньги тюменцы смогут насладиться не только приятной беседой, но и десертом с чаем. Однако в клубе действуют возрастные ограничения: 30-50 лет для мужчин и 30-45 — для женщин. Кроме того, необходима предварительная бронь.
Тем, кто еще не нашел того, с кем можно отметить День влюбленных, тоже будет куда пойти. Конечно, можно взять с собой на концерт или спектакль друзей. А можно отправиться в 19:30 в кафе «Ирис» на улице Свердлова, чтобы принять участие в быстрых свиданиях. За вечер каждый участник сможет познакомиться с 8-12 претендентами на звание спутника жизни. Обойдется это удовольствие в 1000 рублей. За эти деньги тюменцы смогут насладиться не только приятной беседой, но и десертом с чаем. Однако в клубе действуют возрастные ограничения: 30-50 лет для мужчин и 30-45 — для женщин. Кроме того, необходима предварительная бронь.