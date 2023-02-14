Тем, кто еще не нашел того, с кем можно отметить День влюбленных, тоже будет куда пойти. Конечно, можно взять с собой на концерт или спектакль друзей. А можно отправиться в 19:30 в кафе «Ирис» на улице Свердлова, чтобы принять участие в быстрых свиданиях. За вечер каждый участник сможет познакомиться с 8-12 претендентами на звание спутника жизни. Обойдется это удовольствие в 1000 рублей. За эти деньги тюменцы смогут насладиться не только приятной беседой, но и десертом с чаем. Однако в клубе действуют возрастные ограничения: 30-50 лет для мужчин и 30-45 — для женщин. Кроме того, необходима предварительная бронь.