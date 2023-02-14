Александр Моор в ближайшее время может встретиться с Путиным

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Это может быть связанно с высоким рейтингом качества жизни (АСИ), Тюменская область заняла третье место.
«Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — сообщил Дмитрий Орлов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ежегодном рейтинге «Город России-2023» Тюмень занимает 12-е место.