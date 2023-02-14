Александр Моор в ближайшее время может встретиться с Путиным

Федеральный политолог предрек встречу Александра Моора с Путиным

Глава федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов сообщил в своём тг-канале, что Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ.