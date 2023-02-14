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Александр Моор в ближайшее время может встретиться с Путиным

14 февраля 2023, 12:21
Фото: 1MI

Федеральный политолог предрек встречу Александра Моора с Путиным

Глава федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов сообщил в своём тг-канале, что Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ.

Это может быть связанно с высоким рейтингом качества жизни (АСИ), Тюменская область заняла третье место.

«Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — сообщил Дмитрий Орлов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ежегодном рейтинге «Город России-2023» Тюмень занимает 12-е место.

Тюмень постепенно приближается к списку лидеров в рейтинге «Город России»
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#Общество#Тюменцы#Экономика#Работа#Деньги#Политика#Экономическая политика#Социальная политика#Александр Мязин
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