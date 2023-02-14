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Posted 14 февраля 12:42

Published 14 февраля 12:42

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Александр Моор поручил построить в Голышманово многофункциональную спортплощадку

14 февраля 2023, 12:42
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
По поручению губернатора Тюменской области в Голышманово к осени этого года построят многофункциональную спортплощадку. Так Александр Моор отреагировал на просьбу сельчан, которые обратились к нему на личный прием, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам пенсионерки, депутата думы Голышмановского городского округа Людмилы Сердюковой, в селе сейчас очень не хватает такой площадки, а спрос на нее есть большой.

На территории Голышмановской сельской администрации живет 1600 человек, в том числе 136 школьников и 56 дошкольников. Молодежь остается в селе — для нее есть работа в агропромышленном комплексе. Мои односельчане активно занимаются физкультурой и спортом, поэтому спортплощадка нам очень нужна, — пояснила тюменка.

Сельчане поддерживают предложение о возведение новой, современной спортплощадки и даже сами готовы принять участие в ее строительстве. В этом заверил глава муниципального образования Александр Ледаков.

На основании всех доводов губернатор поручил построить многофункциональную спортплощадку, предназначенную для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, к ноябрю 2023 года. А к Людмиле Сердюковой он обратился с просьбой организовать общественный контроль качества и сроков строительства.

Также по результатам личного приема жителей области Александр Моор дал ряд поручений, касающихся благоустройства и развития дорожной инфраструктуры в Голышмановском городском округе, Казанском и Ярковском районах.

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