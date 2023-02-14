Александр Моор поручил построить в Голышманово многофункциональную спортплощадку

На основании всех доводов губернатор поручил построить многофункциональную спортплощадку, предназначенную для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, к ноябрю 2023 года. А к Людмиле Сердюковой он обратился с просьбой организовать общественный контроль качества и сроков строительства.