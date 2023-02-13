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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма

13 февраля 2023, 08:37
Фото: 1MI

Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма «Смотри, любовь»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов пригласил жителей Тюмени принять участие съёмках нового проекта «Смотри, любовь!». Съемки массовой сцены короткометражного фильма состоятся 24 февраля на катке на набережной с 23:00.
Сюжет
Тюмень
«Нам нужна массовка из 40 человек. Это могут быть, как дети, так и взрослые люди. Нужно больше людей, которые умеют кататься на коньках. Коньки будут выдаваться в шатре художественным цехом. Массовке надо будет приехать к 23.00. Зарегистрироваться (с собой взять паспорт). Одеваемся в уличную зимнюю одежду. Даже если будет тепло, одеваемся так, будто на улице -30. Шарфы, шапки и тд. Освободится массовка в 1:00», — сообщили менеджеры проекта.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число театральных кружков и студий. На сегодняшний день театральные кружки посещают более 3,5 юных тюменцев.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кино#Каток#Коньки#Съемки фильма#Тюмень#Тюменская область#Видео
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