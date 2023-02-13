Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
«Нам нужна массовка из 40 человек. Это могут быть, как дети, так и взрослые люди. Нужно больше людей, которые умеют кататься на коньках. Коньки будут выдаваться в шатре художественным цехом. Массовке надо будет приехать к 23.00. Зарегистрироваться (с собой взять паспорт). Одеваемся в уличную зимнюю одежду. Даже если будет тепло, одеваемся так, будто на улице -30. Шарфы, шапки и тд. Освободится массовка в 1:00», — сообщили менеджеры проекта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число театральных кружков и студий. На сегодняшний день театральные кружки посещают более 3,5 юных тюменцев.