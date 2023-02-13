Жители Тюмени ожидают увеличение пробок весной на Широтной и Монтажников

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
«По Широтной в часы пик уже ездить невозможно. Теперь, видимо, совсем труба будет. Да и Монтажников загрузится конкретно», - отметил подписчик паблика Тимур Т.
В комментариях к записи горожане заметили, что теперь чтобы «заехать в сторону ТЭЦ-2, жителям придется ехать до Борового. Там разворачиваться и ехать обратно в город». Данное решение только увеличит пробки на Объездной дороге.
Ранее «Наш город» сообщал, что 10 февраля в этом районе (на улице Федюнинского) возник большой затор на 4 километра.