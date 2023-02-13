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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Жители Тюмени ожидают увеличение пробок весной на Широтной и Монтажников

13 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI

Пробки в Тюмени на Широтной и Монтажников станут больше

Тюменские водители не довольны закрытием левых поворотов на примыкании у улицы Теплотехников к Обходу города Тюмени. Этой весной встречные потоки будут разделены ограждающими устройствами, а светофор демонтирован, сообщается в паблике «Авто Тюмень - ДТП».
«По Широтной в часы пик уже ездить невозможно. Теперь, видимо, совсем труба будет. Да и Монтажников загрузится конкретно», - отметил подписчик паблика Тимур Т.

В комментариях к записи горожане заметили, что теперь чтобы «заехать в сторону ТЭЦ-2, жителям придется ехать до Борового. Там разворачиваться и ехать обратно в город». Данное решение только увеличит пробки на Объездной дороге.

Ранее «Наш город» сообщал, что 10 февраля в этом районе (на улице Федюнинского) возник большой затор на 4 километра.

Крупная пробка в 4 километра образовалась на Объездной дороге в Тюмени из-за 2 ДТП
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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