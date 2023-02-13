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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Жители Тобольска сообщают о бездомных собаках на улице Трудовая

13 февраля 2023, 18:14
Фото: Типичный Тобольск

В Тобольске на улице Трудовая собралась большая стая собак

Жители Тобольска сообщают о большом количестве бездомных собак на улице Трудовая у дома №27. Горожане опасаются, что они могут напасть на детей, которые ходят в местную школу.
«Ведут себя агрессивно, уже был случаи укуса теперь они дали потомство пока еще щенки, но уже через месяц они будут большие. Рядом школа садик детишки ходят постоянно, примите меры пока не случилось беды», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Горожане утверждают, что эта проблема здесь отмечается не первый месяц. Владельцы животных не надевают на собак намордники и не используют поводок.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском лесу нашли пропавшую собаку Сани. Пёс убежал сразу после смертельного ДТП.

Подробности смертельного ДТП с Porsche: В тюменском лесу нашли пропавшую собаку Санни
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#Александр Мязин#Собаки#Бродячие собаки#Общество#Тюменцы#Работа#Жалобы#Дела судебные#Погода
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