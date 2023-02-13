Жители Тобольска сообщают о бездомных собаках на улице Трудовая

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
«Ведут себя агрессивно, уже был случаи укуса теперь они дали потомство пока еще щенки, но уже через месяц они будут большие. Рядом школа садик детишки ходят постоянно, примите меры пока не случилось беды», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Горожане утверждают, что эта проблема здесь отмечается не первый месяц. Владельцы животных не надевают на собак намордники и не используют поводок.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском лесу нашли пропавшую собаку Сани. Пёс убежал сразу после смертельного ДТП.