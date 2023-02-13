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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Человека спасли из пожара в Тюменской области

13 февраля 2023, 04:05
Фото: МЧС Тюменской области

За минувшую неделю в Тюменской области произошло 44 пожара

В период 6–12 февраля 2023 года в Тюменской области зарегистрировали 44 техногенных пожара, сообщают в пресс-службе МЧС.

37 раз пожарные службы были привлечены к ликвидации последствий ДТП. В течение недели спасатели 21 раз выезжали на помощь к тюменцам. Один человек был спасён.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила и в случае признаков горения незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее «Наш город» писал, что ввиду нарушения требований пожарной безопасности в Тюмени за январь–февраль 2023 года года на дачах произошло 11 пожаров.

С начала года на дачах в Тюмени произошло 11 пожаров
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Пожары#Пожарные#Происшествия#Пожарная безопасность#Жертвы пожара
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