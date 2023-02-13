Человека спасли из пожара в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 05:34
37 раз пожарные службы были привлечены к ликвидации последствий ДТП. В течение недели спасатели 21 раз выезжали на помощь к тюменцам. Один человек был спасён.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила и в случае признаков горения незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее «Наш город» писал, что ввиду нарушения требований пожарной безопасности в Тюмени за январь–февраль 2023 года года на дачах произошло 11 пожаров.