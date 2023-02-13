Внедорожник влетел под грузовик в Тюменской области, погибла 59-летняя женщина. Фото

Женщина погибла в аварии внедорожника и грузовика в Тюменской области. Фото

На севере Тюменской области в Уватском районе столкнулись большегруз «Урал» и внедорожник «Рено Дастер». В аварии погибла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска. Она управляла «Рено», сообщает пресс-служба ГИБДД.