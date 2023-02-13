Внедорожник влетел под грузовик в Тюменской области, погибла 59-летняя женщина. Фото

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
От удара оба автомобиля разбросало по кюветам.
«Предварительно, «Рено», которым управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте и машина выехала на встречную полосу. Водитель «Рено» погибла. 31-летний водитель «Урала», житель Тюмени, не пострадал. Известно, что женщина ехала на железнодорожную станцию за сыном, который приехал на поезде», - сообщает ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе.