nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Внедорожник влетел под грузовик в Тюменской области, погибла 59-летняя женщина. Фото

13 февраля 2023, 13:20
Фото: ГИБДД

Женщина погибла в аварии внедорожника и грузовика в Тюменской области. Фото

На севере Тюменской области в Уватском районе столкнулись большегруз «Урал» и внедорожник «Рено Дастер». В аварии погибла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска. Она управляла «Рено», сообщает пресс-служба ГИБДД.

От удара оба автомобиля разбросало по кюветам.

«Предварительно, «Рено», которым управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте и машина выехала на встречную полосу. Водитель «Рено» погибла. 31-летний водитель «Урала», житель Тюмени, не пострадал. Известно, что женщина ехала на железнодорожную станцию за сыном, который приехал на поезде», - сообщает ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе.

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Видео
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Работа#Водители#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени#Александр Мязин
Подпишитесь
Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
Сегодня, 11:29
Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп
Сегодня, 11:02
Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма
Сегодня, 08:37
Стали известны подробности о водителе КамАЗа, который сбил пожилую тюменку
Сегодня, 08:50
Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени
Сегодня, 10:07
В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен
Сегодня, 10:14