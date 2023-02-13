nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из пистолета по соседу

13 февраля 2023, 07:59
Фото: 1MI

В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из аэрозольного пистолета по соседу

Стрельбой из пистолета закончился конфликт двух соседей в ночь с субботы на воскресенье в микрорайоне Тюменская слобода. Инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Созидателей.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, один из мужчин открыл огонь из аэрозольного пистолета по своему соседу. Последнему пришлось выпрыгивать из окна. В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов поступил в скорую в 2:17 ночи 12 февраля.

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После проведенных обследований пациента отправили на амбулаторное лечение. Состояние мужчины медики оценивают как удовлетворительное», — сообщили в депздраве.

тюВ УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что личность стрелявшего мужчины уже установлена. На данный момент по факту произошедшего ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени экс-полицейского Павла Москвина приговорили в шести месяцам ограничения свободы за то, что он подстрелил человека в лесу.

В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Стрельба#УМВД России по Тюменской области#Пациенты#Департамент здравоохранения#Ранения#Тюмень#Тюменская область#Жк тюменская слобода
Подпишитесь
В Тобольском районе ищут водителя трактора, который провалился под лед
Сегодня, 06:42
В Тюменской области бензин АИ-95 подорожал за неделю
Сегодня, 07:04
В Тюменской области ветеран боевых действий обматерил и избил участкового
Сегодня, 07:35
Поиском живодера, выбросившего кота в мусорный бак в Ялуторовске, занялась полиция
Сегодня, 06:13
На Обходе Тюмени весной отменят левые повороты
Сегодня, 05:37
В Тюменской области упал уровень конкуренции за рабочие места
Сегодня, 05:02