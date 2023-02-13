В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из пистолета по соседу

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По словам очевидцев, один из мужчин открыл огонь из аэрозольного пистолета по своему соседу. Последнему пришлось выпрыгивать из окна. В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов поступил в скорую в 2:17 ночи 12 февраля.
«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После проведенных обследований пациента отправили на амбулаторное лечение. Состояние мужчины медики оценивают как удовлетворительное», — сообщили в депздраве.
тюВ УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что личность стрелявшего мужчины уже установлена. На данный момент по факту произошедшего ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени экс-полицейского Павла Москвина приговорили в шести месяцам ограничения свободы за то, что он подстрелил человека в лесу.