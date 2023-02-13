В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из пистолета по соседу

В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из аэрозольного пистолета по соседу

Стрельбой из пистолета закончился конфликт двух соседей в ночь с субботы на воскресенье в микрорайоне Тюменская слобода. Инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Созидателей.

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