В Тюменской области ветеран боевых действий обматерил и избил участкового

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Участковый полиции прибыл в квартиру тюменца для проверки сообщения об избиении женщины. На месте происшествия он обнаружил Рамиля Баширова, находящего в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти, а затем схватил за форменное обмундирование и нанес удар кулаком по телу участкового.
В судебном заседании Баширов вину признал и раскаялся. По месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. На учете у врачей, нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, является ветераном боевых действий.
С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назначил наказание Баширову в виде штрафа. По факту нанесения Башировым побоев своей супруге уголовное дело в связи с примирением сторон было прекращено.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к двум годам лишения своды условно за избиение своей сожительницы.