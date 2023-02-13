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Updated Сегодня, 08:47

В Тюменской области ветеран боевых действий обматерил и избил участкового

13 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI

В Тюменской области ветеран боевых действий избил участкового

Жителя Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей за избиение своей супруги и полицейского. Инцидент произошел в ноябре прошлого года в селе Каскара в микрорайоне Северный.
Сюжет
Тюмень

Участковый полиции прибыл в квартиру тюменца для проверки сообщения об избиении женщины. На месте происшествия он обнаружил Рамиля Баширова, находящего в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти, а затем схватил за форменное обмундирование и нанес удар кулаком по телу участкового.

В судебном заседании Баширов вину признал и раскаялся. По месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. На учете у врачей, нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, является ветераном боевых действий.

С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назначил наказание Баширову в виде штрафа. По факту нанесения Башировым побоев своей супруге уголовное дело в связи с примирением сторон было прекращено.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к двум годам лишения своды условно за избиение своей сожительницы.

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#Валентина Бурнашева#Нападение#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Избиение#Тюмень#Суд#Наказание#Тюменская область
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