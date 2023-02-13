В Тюменской области ветеран боевых действий обматерил и избил участкового

Участковый полиции прибыл в квартиру тюменца для проверки сообщения об избиении женщины. На месте происшествия он обнаружил Рамиля Баширова, находящего в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти, а затем схватил за форменное обмундирование и нанес удар кулаком по телу участкового.