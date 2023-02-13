В Тюменской области упал уровень конкуренции за рабочие места

По словам аналитиков HeadHunter, эти сферы являются наиболее доступными для соискателей, но в тоже время наиболее проблемными для работодателей. Повышенная конкуренция среди соискателей региона наблюдается в отраслях: «Юристы» (8,2) и «Бухгалтерия» (6,6).