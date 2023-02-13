В Тюменской области упал уровень конкуренции за рабочие места

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Самый низкий уровень конкуренции отмечен в сфере «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал», «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость». Здесь на одну вакансию приходится от 0,5 до 1,3 резюме.
По словам аналитиков HeadHunter, эти сферы являются наиболее доступными для соискателей, но в тоже время наиболее проблемными для работодателей. Повышенная конкуренция среди соискателей региона наблюдается в отраслях: «Юристы» (8,2) и «Бухгалтерия» (6,6).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля. В список вошли начальники производств, высокомонтажники, вальщики леса, машинисты буровой установки. В месяц им обещают платить более 100 тысяч рублей.