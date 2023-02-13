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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюменской области упал уровень конкуренции за рабочие места

13 февраля 2023, 05:02
Фото: 1MI

В Тюменской области стало проще найти работу

В Тюменской области снизился уровень конкуренции за рабочие места. В январе на одну вакансию приходилось всего 4,3 активных резюме, что на 0,5 пункта меньше, чем в декабре 2022 года.
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Тюмень

Самый низкий уровень конкуренции отмечен в сфере «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал», «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость». Здесь на одну вакансию приходится от 0,5 до 1,3 резюме.

По словам аналитиков HeadHunter, эти сферы являются наиболее доступными для соискателей, но в тоже время наиболее проблемными для работодателей. Повышенная конкуренция среди соискателей региона наблюдается в отраслях: «Юристы» (8,2) и «Бухгалтерия» (6,6).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля. В список вошли начальники производств, высокомонтажники, вальщики леса, машинисты буровой установки. В месяц им обещают платить более 100 тысяч рублей.

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Конкуренция#Исследования#Тюмень#Тюменская область
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