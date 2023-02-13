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Updated Сегодня, 08:48

В Тюменской области бензин АИ-95 подорожал за неделю

13 февраля 2023, 07:04
Фото: 1MI

В Тюменской области за неделю выросла цена на бензин АИ-95

В Тюменской области стоимость АИ-95 выросла за неделю на 0,02% или 0,01 рубль. За три года цена на данную марку топлива увеличилась на 5 рублей 56 копеек. Сегодня литр бензина АИ-95 стоит в среднем 50 рублей 77 копеек.
Сюжет
Тюмень
Фото: скриншот с сайта fuelprices.ru

По данным сервиса fuelprices, стоимость АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и осталась на уровне 46 рублей 29 копеек за литр. За три года рост составил 4 рубля 68 копеек.

АИ-98 сегодня стоит 61 рубль 26 копеек — рост за три года на 9 рублей 82 копейку. Стоимость дизельного топлива по сравнению с предыдущей неделей осталась на прежнем уровне, но за последний три года увеличилась на 11 рублей 6 копеек — до 60 рублей 7 копеек за один литр.

Ранее «Наш Город» писал, на каких автозаправках Тюменской области зафиксированы самые высокие и самые низкие цены на топливо.

 

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Бензин#Рост цен#Деньги#Водители#Автомобилисты#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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