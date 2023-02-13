В Тюменской области бензин АИ-95 подорожал за неделю

АИ-98 сегодня стоит 61 рубль 26 копеек — рост за три года на 9 рублей 82 копейку. Стоимость дизельного топлива по сравнению с предыдущей неделей осталась на прежнем уровне, но за последний три года увеличилась на 11 рублей 6 копеек — до 60 рублей 7 копеек за один литр.