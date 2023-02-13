В Тюменской области бензин АИ-95 подорожал за неделю

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
По данным сервиса fuelprices, стоимость АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и осталась на уровне 46 рублей 29 копеек за литр. За три года рост составил 4 рубля 68 копеек.
АИ-98 сегодня стоит 61 рубль 26 копеек — рост за три года на 9 рублей 82 копейку. Стоимость дизельного топлива по сравнению с предыдущей неделей осталась на прежнем уровне, но за последний три года увеличилась на 11 рублей 6 копеек — до 60 рублей 7 копеек за один литр.
Ранее «Наш Город» писал, на каких автозаправках Тюменской области зафиксированы самые высокие и самые низкие цены на топливо.