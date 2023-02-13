В тюменских автосалонах появились автомобили брендов, ушедших с российского рынка

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:56
«Пока это машины на комиссии, ввезенные частными лицами. Гарантии по умолчанию нет, но можем предложить за дополнительную плату. Казахстанские, в основном наши профильные Kia, Subaru, Suzuki», — рассказали в «Автограде» РБК Тюмень.
Коммерческий директор сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouc Артур Саркисян отмечает, что официальные дилеры предлагают покупателям оформить страховку на привезенный автомобиль, которая представляет собой гарантиавтосаю от этого холдинга.
Однако, несмотря на это, риски покупки таких автомобилей остаются высокими.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области прогнозируют рост стоимость ОСАГО в этом году до 20%. В начале 2023 года средний чек по ОСАГО составил около семи тысяч рублей, что на 6% выше по сравнению с осенью 2022 года.